Nachdem Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) gestern nach einem positiven Antigentest nicht vor dem U-Ausschuss aussagen konnte, hoffen die Abgeordneten heute umso mehr, Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ebenfalls ÖVP) in bester Gesundheit anzutreffen. Die Befragung beginnt um 9 Uhr, wird aber von der Sondersitzung des Nationalrats um 12 Uhr unterbrochen werden.

Köstinger gilt als eine der engsten Vertrauten von Ex-Kanzler und Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz, um dessen Kanzlerschaft sich der Ausschuss dreht. Die SPÖ ortet "rein parteipolitische Umfragen" auch aus ihrem Ressort, die ÖVP weist diesen Vorwurf zurück. Auch dass just vor der Nationalratswahl 2017 500.000 Euro an Inseraten aus dem Landwirtschaftsministerium in Zeitungen, deren Verlag dem ÖVP-Bauernbund gehört, geschaltet wurden, wird die Abgeordneten interessieren. Köstinger war damals zwar nicht Landwirtschaftsministerin, aber ÖVP-Generalsekretärin - sie könnte das demnach aus der anderen Seite beobachtet haben.

Nach der Ex-Ministerin wird ihr früherer Kabinettschef befragt. Er soll jedenfalls geladen werden - egal, wie lange die Sondersitzung oder die Befragung Köstingers dauert.