Andreas Khol © APA/HANS KLAUS TECHT

Österreich soll zum Modell einer ökosozialen Marktwirtschaft werden. Am oagnen Roan die Arbeit toan! Im kleinen Österreich – während das riesige in Teilen brennende Australien die Umwelt weiter zerstörende Feuerwerke abbrennt, so Werner Kogler. Kritiker in den anderen Parteien versuchen, das Wagnis zu verhindern: Die grüne Basis soll wohl heute die Notbremse ziehen! Kurz habe Kogler über den Tisch gezogen, alles Grüne bleibe unbestimmt. Was die Türkisen verdauen müssen, bleibt unerwähnt.