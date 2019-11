Die Zeichen dafür mehren sich, dass es Türkise und Grüne ernsthaft probieren miteinander. Unsichtbar mit am Tisch sitzen die Neos: Viele wünschen sich die Partei als Dritten im Bunde. Eine Analyse von Claudia Gigler.

Beate Meinl-Reisinger © APA/HELMUT FOHRINGER

ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler machten einander zuletzt nur noch Komplimente: Man spricht von einem guten Austausch und zollt einander Dank und Anerkennung für die gute Atmosphäre. Es sieht so aus, als nähere man sich an. Einen Dritten braucht es eigentlich nicht am Tisch. Türkise und Grüne stellen 97 von 183 Mandaten, schon 92 Mandate reichen für eine Mehrheit.