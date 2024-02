„Der schönste Anblick in dieser schönen Welt ist die privilegierte Klasse, die ihre Privilegien genießt“: Für alle, die es mit James Stewart im Filmklassiker „Philadelphia Story“ halten, ist der Wiener Opernball ein Augenschmaus, geben sich hier doch die Reichen und Schönen ein Stelldichein. Nur die Politik schwächelt.

Pflicht ist der Staatsball für Bundespräsident und Bundeskanzler: Alexander Van der Bellen hat seinen montenegrinischen Amtskollegen Jakov Milatović zu Gast. Karl Nehammer (ÖVP) wird von Estlands Premierministerin Kaja Kallas begleitet, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) kommen in Begleitung der Außenministerin Liechtensteins, Dominique Hasler. OECD-Generalsekretär Mathias Cormann ist Ehrengast von Wirtschaftsminister Martin Kocher. Die Außenministerinnen Belgiens, Hadja Lahbib, und Finnlands, Elina Valtonen, begrüßt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP).

Estlands Premierministerin Kaja Kallas kommt zum Opernball © Joe Klamar

Weit weniger Tanz- und Repräsentationslust versprühen die übrigen Parteien. Als Wiener Bürgermeister ist der Ball auch für Michael Ludwig (SPÖ) ein Pflichttermin. Während Parteichef Andreas Babler verweigert, zeigt mit der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures an der Seite Ludwigs eine weitere hochrangige Sozialdemokratin Flagge.

In der FPÖ ist nach der Ära Heinz-Christian Straches mit Herbert Kickl eher Askese angesagt. Weder der Parteichef noch andere prominente Freiheitliche haben sich für Donnerstag angesagt. Als Boykott will man das aber nicht verstanden wissen.

Schilling lässt Protestaktion offen

Bei den Grünen ist das nicht so sicher. Vergangenes Jahr entrollten Klimaaktivisten auf dem roten Teppich ein Banner mit der Aufschrift „Ihr tanzt, wir brennen“. Mit dabei war Lena Schilling, heute die grüne Spitzenkandidatin für die EU-Wahl. In die Oper kommen wird Schilling nicht, ob sie vor der Oper an einer Protestaktion teilnimmt, war am Mittwoch noch offen, heißt es von ihrer Sprecherin: „Wir wissen es wirklich noch nicht.“ 2023 erhielt Schilling eine Anzeige wegen Verwaltungsübertretung.

Für Protest ist jedenfalls gesorgt. Die Wiener Kleinpartei Links etwa hat eine Kundgebung angemeldet und will erneut gratis Punsch für alle gegen die „soziale Kälte“ ausschenken. Unter dem Motto „Eat the Rich“ rufen die Kommunistische Jugend und die Junge Linke zur Demonstration auf. Die Klimaaktivisten hüllten sich am Mittwoch – siehe Schilling – noch in Schweigen. 400 Polizisten werden sich ebenfalls vor der Oper einfinden.