In weißem Ballkleid und mit einem Diadem auf dem Kopf schweben sie über das Parkett der Staatsoper, alle Augen auf sie gerichtet. Ein Millionenpublikum im Fernsehen und 5.000 Gäste vor Ort verfolgen jeden ihrer Schritte. Die Debütantinnen und Debütanten des Opernballs eröffnen am Donnerstag wieder den Ball der Bälle. Mittendrin in Glanz und Glamour sind zwei Frauen aus dem Bezirk St. Veit: die Friesacherin Martina Reinbold und die St. Veiterin Victoria Fürst.