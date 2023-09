Die Ukraine meldet bei ihrer Gegenoffensive Erfolge im Süden. Das "Instite for the Study of War" in Washington vermeldet gar, dass der Ukraine ein entscheidender Durchbruch gelungen sei. Das ist schlicht falsch, meint Franz-Stefan Gady.

Der Politikberater und Militäranalyst beleuchtet die wichtigsten aktuellen Fragen und Antworten zum Krieg in der Ukraine in der neuen Ausgabe seiner wöchentlichen Videokolumne.