Gibt es in der Ukraine gerade eine militärische Pattsituation? Könnten neue Waffen helfen, der Ukraine schneller voranzukommen? Was lasst sich über den bisherigen Verlauf der Offensive sagen und welche Schlüsse kann man daraus ziehen? Franz-Stefan Gady, Politikberater und Militäranalyst, beleuchtet diese Frage in der neuen Ausgabe seiner wöchentlichen Video-Kolumne.

+++ Update am 24. Juni: Streit mit Wagner eskaliert, Putin warnt vor Bürgerkrieg