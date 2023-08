In welchem Verhältnis stehen die Wagner-Truppen und Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin zu Russlands Führung und dem russischen Militär? Könnten die Wagner-Soldaten in Belarus zu einer Gefahr für Europa werden? Franz-Stefan Gady, Politikberater und Militäranalyst, beleuchtet diese brisante Frage in der neuen Ausgabe seiner wöchentlichen Video-Kolumne.