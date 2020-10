In einer Rede an die Nation sprach der Premierminister über das Abkommen mit der EU nach Ablauf seines Ultimatums. Er stoppt die Verhandlungen nicht, spricht aber nur noch von einer Mindestversion.

Boris Johnson © (c) AFP (TOLGA AKMEN)

Der britische Premierminister Boris Johnson hat in einer kurzen Fernsehansprache die neuen Ziele seiner Regierung bei den Verhandlungen mit der Europäischen Union angekündigt. Demnach stoppt die konservative Regierung in London nicht die Verhandlungen, strebt aber nur noch einen Deal nach australischem Vorbild an. Damit sind die Hoffnungen auf einen weichen Brexit gering geworden. "Was wir ihnen sagen, ist: Kommt hierher, kommt zu uns, wenn es eine grundlegende Änderung des Verhandlungsansatzes gibt", sagte Johnson über die Gespräche mit der EU.