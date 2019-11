Facebook

Die illegale Wiedereinreise des Intensivtäters Ibrahim Miri nach Deutschland lässt die Wogen hochgehen. Das Oberhaupt des libanesischen Miri-Clans war nach eigenen Angaben mit Unterstützung von Schleppern illegal nach Deutschland zurückgekommen. Der staatenlose Miri wurde am 10. Juli von Beamten der Anti-Terror-Einheit GSG 9 in seiner Wohnung im Bremer Bahnhofsviertel abgeholt, mit einem Hubschrauber zum Flughafen Berlin-Schönefeld gebracht und von dort mit einem Learjet nach Beirut abgeschoben. Miri ist Chef einer der größten arabischen Clans in Deutschland und seit dem Jahr 2006 ausreisepflichtig.