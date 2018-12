Der Haushaltsstreit in den USA ist eskaliert, der "Shutdown" legt US-Behörden lahm. Die Bar "Capitol Lounge" in Washington reagiert mit kreativen Cocktails darauf.

© Capitol Lounge - www.capitolloungedc.com

Zum Lachen ist ob der Eskalation im US-Haushaltsstreit in Washington derzeit zwar wohl kaum jemandem zumute. Zumindest für ein Schmunzeln sorgt aber die "Capitol Lounge", eine Bar direkt am "Capitol Hill" in der US-Hauptstadt. Via Twitter wurde nun eine kurzfristig veränderte Spezial-Getränkekarte veröffentlicht. Unter dem Titel "Shutdown-Cocktails" wird Hochprozentiges offeriert, das sich durch besonders kreative Namen und viele aktuelle Anspielungen auf die politischen Geschehnisse auszeichnet.

"Mexiko wird dafür zahlen"

So verbirgt sich hinter einem Cocktail namens "Mexico Will Pay For This" ("Mexiko wird dafür zahlen" - eine Anspielung auf Donald Trumps einstige Ankündigung, dass Mexiko für die von ihm geforderte Grenzmauer bezahlen wird) ein Tequila mit Orangensaft und Grenadine.

Der Cocktail "Nothing really Mattis" (eine Abwandlung des Songs "Nothing really matters", also "nichts zählt wirklich" auf den soeben zurückgetretenen US-Verteidigungsminister James Mattis) besteht unterdessen aus "Mad Dog 20/20" und Wodka. Anmerkung auf der Karte: "Order it, drink it an leave", also "bestellen, drinken und verlassen".

Laut Medienberichten gilt es mittlerweile als Spezialität dieser Bar, seine Getränkekarten in Zeiten von "Shutdowns" entsprechend anzupassen.