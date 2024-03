Der Anschlag in Russland hat Europa die Gefahr größerer Anschläge wieder vor Augen geführt. Ohne dabei in Panik zu geraten, sollte man sich auf eine neue Terrorwelle gefasst machen, meint Politikanalyst und Militärexperte Franz-Stefan Gady. Außerdem erklärt der Experte, wie sich neue Terrorzellen bilden, wie Anschläge weitere Attentäter inspirieren können und wie sich die Nachrichtendienste auf all das vorbereiten sollten.