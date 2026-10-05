Gesundheit ist Gesprächsthema – solange, bis es peinlich wird. „Schamlos Gesund“ macht genau dort weiter, wo andere abwinken: am Klo, im Kopf, im echten Leben. Moderiert wird das neue Podcast-Format der Kleinen Zeitung von Martina Marx und Sonja Krause. Die beiden Fachjournalistinnen für Medizin zählen zu den profundesten Expertinnen im österreichischen Gesundheitswesen. Sie sprechen offen und ehrlich über die Tabuzonen des menschlichen Körpers – von Inkontinenz über Stuhlgang und Reizdarm bis hin zu Pickeln und Hautausschlägen. Jede Episode verbindet fundierte Recherche mit klarer, aber respektvoller Sprache und praktischen Tipps – damit aus Scham Wissen wird.