Spermageddon & Testosteron-Hype: Wie gesund ist der Mann?

Was passiert eigentlich mit der männlichen Fruchtbarkeit – und müssen wir uns vor einem „Spermageddon“ fürchten? In dieser Folge von „Schamlos gesund“ nehmen Martina Marx und Sonja Krause die Männergesundheit unter die Lupe. Sie erklären, warum die Spermienzahl seit Jahrzehnten sinkt und was Männer selbst für ihre Fruchtbarkeit tun können. Sie schauen sich den Testosteron-Hype auf Social Media an und fragen: Macht mehr Testosteron tatsächlich fitter, stärker und männlicher? Außerdem geht es um die sogenannte Andropause und die Frage, ob Männer wirklich in die Wechseljahre kommen. Und natürlich sprechen sie über die Prostata: Warum sich bei der Früherkennung gerade einiges verändert, welche Rolle der PSA-Wert spielt und warum der gefürchtete Finger im Po an Bedeutung verliert. Männergesundheit ohne falsche Scham – dafür mit harten Fakten.