An den Beinen wollen wir sie nicht, an Kopf hingegen sehr wohl: Haare. Wieso unser „Fell“ mancherorts schneller wächst als wir mit dem rasieren nachkommen und andererorts Geheimratsecken bildet, erklären die beiden Gesundheitsredakteurinnen Sonja Krause und Martina Marx in dieser Episode von „Schamlos gesund“.

Außerdem erklären sie, wieso die Ernährung Auswirkungen auf unsere Haarpracht haben kann, welche Rolle das Alter beim Haarwachstum spielt und wie man entzündeten Haarwurzeln Herr werden kann.