S1 E227·
Es wird ungustiös
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Die Themen dieser Episode:
- Urin lässt das Dach der Welt schmelzen.
- Auch in Österreich schmelzen die Gletscher - und sorgen für Notfälle am Berg.
- Der 50. Jahrestag von Maos Tod gibt Anlass zu der Frage: Warum wird er nicht als der Menschenfeind geächtet, der er war?
- Die FPÖ feiert "40 Jahre Machtübernahme durch Jörg Haider". Eine Analyse von Walter Hämmerle.
- Der Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll ließ jemanden mit der KI spielen. Man hätte das Resultat nicht posten sollen.
- Andreas Kanatschnig blickt auf 60 Jahre Star Trek.