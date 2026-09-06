Am Montag ist zum Abschluss der ORF-Sommergespräche FPÖ-Obmann Herbert Kickl zu Gast. Offene Fragen gibt es zuhauf.

In wenigen Monaten jährt sich ein Schlüsselmoment der Zweiten Republik, der allenfalls einigen wenigen Politikinsidern geläufig ist. Am 21. Jänner 1987 ereignete sich der Startschuss für eine Epoche, die bis heute andauert. Die Frage ist nur: Wie lange noch?

An diesem trüben, kalten Wintertag – das galt damals noch als normal – vor bald vier Jahrzehnten schritt das zweite Kabinett von Kanzler Franz Vranitzky über den Ballhausplatz zur Angelobung durch Bundespräsident Kurt Waldheim. Dieses Datum markiert den Aufstieg der ÖVP in die zentrale Machtposition der Republik, nachdem seit Beginn der 1970er die SPÖ dominierte. Wie im Bund die politischen Würfel fallen, hängt seitdem an den Entscheidungen der Volkspartei und ihren Wählerinnen und Wählern. Dass trotzdem das Kanzleramt lange Zeit in den Händen der Roten verblieb, ist dazu kein Widerspruch. Zum Ausgleich saß die ÖVP bei den Koalitionsverhandlungen verlässlich am längeren Hebel, weil Schwarz und Blau seit 1986 über eine gemeinsame Mehrheit im Parlament verfügen. Schlagend wurde die Mehrheit allerdings erst 2000 zum ersten Mal. Auch für Alexander Van der Bellens „arschknappen“ Sieg gegen Norbert Hofer im Dezember 2016 gaben die Stimmen aus dem ÖVP-Lager letztendlich den Ausschlag.

Jörg Haider ermöglichte die ÖVP-Dominanz

Es zählt zu den besseren Treppenwitzen dieser Republik, dass der Wegbereiter dieser schwarzen Vorherrschaft ausgerechnet Jörg Haider war. Hätte der oberösterreichische Kärntner nicht beim so legendären wie dramatischen Innsbrucker Parteitag der Freiheitlichen den Machtkampf gegen den sozialliberalen Flügel rund um Norbert Steger gewonnen und in der Folge die Freiheitlichen zu einem ersten Höhenflug geführt, hätte Vranitzky die Dominanz der SPÖ erfolgreich verteidigen können. In der Politik bestimmt, wer über mehr politische Optionen verfügt. Und das ist seitdem die Volkspartei.

Es ist eher unwahrscheinlich, dass Herbert Kickl diesen indirekten Dienst Haiders an der ÖVP besonders hervorheben wird, wenn sich die blauen Funktionäre kommenden Samstag in Innsbruck treffen, um jenen Parteitag zu feiern, der die Geschichte der Freiheitlichen bis heute prägt. Für Kickl selbst geht es darum, sich in eine Reihe mit dem politischen Übervater zu stellen, um eine neue Ära mit ihm an der Spitze zu eröffnen. Dazu muss er die ÖVP aus dem Zentrum des politischen Systems der Republik an dessen Rand drängen, sie auf den Status des Wasserträgers für die FPÖ verzwergen. Die FPÖ, das wäre dann die Partei Haiders und Kickls. Der große Rest? Fußnoten allesamt.

Herbert Kickl will die ÖVP ablösen

Und wie bei jeder Geschichtsklitterung der Gegenwart auf Kosten der Vergangenheit geraten dabei ein paar Details bewusst in Vergessenheit. Allen voran die Ereignisse, die dazu führten, dass Haider sich von seiner eigenen Partei abspaltete und 2005 mit Mann, Maus und Moneten das BZÖ als pflegeleichten Juniorpartner der ÖVP ins Leben rief. Damals wurde er verspottet und beschimpft, nicht zuletzt von Kickl selbst, der damals der FPÖ die Treue hielt. Mittlerweile ist die Partei längst wieder mit ihrem toten Helden versöhnt. Und auch die meisten der damals Abtrünnigen wurden wieder in die blaue Familie aufgenommen.

Einer dieser an das BZÖ verlorenen blauen Söhne – Töchter muss man hier mit der Lupe suchen – ist der steirische Wut-Blogger Gerald Grosz, der längst im Sinne der neuen Rechten auf allen Kanälen politisiert. Dessen jüngstes Buch kommt mit dem Vorschlaghammer daher, nennt sich „Ausgemerzt – Das Ende der Scheinkonservativen“ und in dem es von Sprüchen wie „Wer hat euch verraten? Christdemokraten“ nur wimmelt. Dabei singt Grosz das Lied von der hart rechten bis rechtsextremen AfD sowie der FPÖ als neuen Volksparteien der Zukunft. Dass „Wer hat euch verraten? Sozialdemokraten!“ ursprünglich die Kampfparole der radikalen Kommunisten gegen die demokratische Sozialdemokratie war, scheint kein Argument gegen die Wiederverwendung gewesen zu sein.

Blaues Herz ohne Mördergrube

Im Buch kommt Kickl selbst ausführlich in einem Interview zu Wort. Darin lässt er keinen Zweifel, wer für ihn der Hauptgegner ist: „In Wahrheit ist die ÖVP ein willfähriger Erfüllungsgehilfe progressiver Agenden, die den Wohlstand, die Sicherheit und die Identität Österreichs vernichten. Sie ist der Steigbügelhalter für alles, was unserem Land schadet (...).“ Kickl macht aus seinem Herzen mit Blick auf die Volkspartei keine Mördergrube.

Das Paradoxe ist: Für den Moment und die absehbare Zukunft bleibt Kickl, solange er keine absolute Mehrheit einfährt, nur die ÖVP, um ihren Traum von einem „Volkskanzler“ an der Spitze einer „Dritten Republik“ zu leben. Und dann ist da die Frage aller Fragen: Warum sollte die Volkspartei auf eigenen Beinen zur blauen Schlachtbank spazieren? Zumal offensichtlich ist, dass der eigentliche Wunschpartner Kickls für sein Projekt eine entkernte Sozialdemokratie wäre.

AfD und Identitäre als Risiko

Es gibt allerdings noch weitere unbekannte Variablen in Kickls Formel für den Weg zum „Volkskanzler“: Die zelebrierte Nähe zur AfD könnte sich genauso als Risikostrategie erweisen wie seine demonstrative Nicht-Distanzierung von den teils gewaltbereiten rechtsextremen Identitären und verwandten Gruppierungen.

Die Fragen zu seinen Plänen gäben Stoff für drei Sommergespräche mit dem FPÖ-Obmann. Mindestens.