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S1 E230·
Wie Gerhard Zeiler zum Millionär wurde
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Die wichtigsten Links zur Episode:
- Tauchanzüge für Kakerlaken - so funktionieren sie, das könnten sie der Menschheit bringen.
- Forschung, die Leben verbessert: Ein heimisches Unternehmen hat ein unsichtbares Hörimplantat entwickelt.
- Thomas Morgenstern wurde der Hubschrauber gefladert. Nicht nur er hat Fragen.
- Die Bild-Zeitung entdeckte Persönlichkeitsrechte. Immerhin.
- Alle Hintergründe zum Machtkampf zwischen Andreas Babler und Gerhard Zeiler.
- Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle analysiert die Vorgänge in der SPÖ.
Und jetzt noch zwei wichtige Links:
- Wer Maurer, Cik und Kathrin Stainer-Hämmerle auf der Bühne erleben will, hat am 6. November die Gelegenheit dazu. In den Kammerlichtspielen in Klagenfurt werden zwei Episoden des Satire-Podcasts live vor Publikum aufgezeichnet. Hier gibt es Tickets.
- Und für jene, die es nicht nach Wien schaffen: Am 19. November gibt es den Podcast live in der Wiener Urania. Hier gibt es die Tickets für den Podcastabend von Missing Link.