Kleine Zeitung Logo
Suche
Wie Gerhard Zeiler zum Millionär wurde
Neu
S1 E230
·

Wie Gerhard Zeiler zum Millionär wurde

00:00
42:45
Anhören auf:

Die wichtigsten Links zur Episode: 

Und jetzt noch zwei wichtige Links: 

  • Wer Maurer, Cik und Kathrin Stainer-Hämmerle auf der Bühne erleben will, hat am 6. November die Gelegenheit dazu. In den Kammerlichtspielen in Klagenfurt werden zwei Episoden des Satire-Podcasts live vor Publikum aufgezeichnet. Hier gibt es Tickets
  • Und für jene, die es nicht nach Wien schaffen: Am 19. November gibt es den Podcast live in der Wiener Urania. Hier gibt es die Tickets für den Podcastabend von Missing Link