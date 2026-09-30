Ex-Skisprung-Star Thomas Morgenstern aus Kärnten hat sich auf Ö3 erstmals zu dem mysteriösen Hubschrauberdiebstahl am Flugplatz Mauterndorf geäußert.

Nach dem mysteriösen Diebstahl eines Hubschraubers beim Flugplatz in Mauterndorf im Lungau in der Nacht auf Montag hat sich nun erstmals der Kärntner Thomas Morgenstern zu Wort gemeldet. Von der Maschine des Typs Robinson R44, die von der Firma des Ex-Skisprung-Stars betrieben wurde, fehlt jede Spur.

Er habe es nicht glauben können, als er zum ersten Mal über den Diebstahl informiert wurde, sagt Morgenstern in einem Radiointerview auf Ö3. „Ich wache jeden Tag auf mit der Hoffnung, dass es ein Scherz war oder ein böser Traum.“ Als er nach der Tat am Flugplatz angekommen sei, habe er überall nach versteckten Kameras Ausschau gehalten. Er habe sogar gewartet bis Barbara Schöneberger um die Ecke kommt, die ja die bekannte Fernsehshow „Verstehen Sie Spaß?“ moderiert, in der Menschen mit der versteckten Kamera reingelegt werden. Aber Leider: Es ist Realität, der Helikopter ist weg. „Für mich ist es unverständlich, dass man mitten in der Nacht einen Hubschrauber fladern kann und anscheinend über einige Ländergrenzen fliegen kann, ohne dass man gesichtet wird", meint der gebürtige Oberkärntner Morgenstern.

Keine Chance

Die Ermittlungen laufen. „Polizei, Militär und Austrocontrol sind fest am Arbeiten“, berichtet er weiter. Alle suchen nach dem Hubschrauber. Aber der Ex-Skisprung-Star sagt ganz offen: „Ich glaube nicht, dass wir noch großen Erfolg haben werden und der Hubschrauber noch zurückkommt.“ So ein Hubschrauber sei gleich einmal irgendwo eingeparkt in einer Scheune.

Was macht man mit einem gestohlenen Helikopter. „Verkaufen geht nicht, weil alle Teile eine Seriennummer haben und eine gewisse Ablaufzeit", erklärt Morgenstern. In Europa sei es unmöglich solche Teile zu verkaufen oder in einen Hubschrauber einzubauen, „wenn dann geht das in anderen Teilen der Welt so Richtung Afrika oder Russland oder irgendwo in die Richtung, aber da gibt es andere Hubschrauber mit denen man mehr Geld machen könnte.“