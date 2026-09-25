S1 E229·
Meghan, Merz und noch viel mehr
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Die Links zur Episode:
- Eine Einordnung des Strafmaßes im Fall Gunkl.
- Die Whatsapp-Gruppe von Meghan und Harry war nicht vertrauenswürdig. Kehren sie nun in die USA zurück?
- Alle Hintergrüne und Berichte über Friedrich Merz aus der Kleinen Zeitung.
- Die Grünen in Österreich machen sich derzweil fesch für den Häuserwahlkampf.
- Der Podcast Hard Fork der New York Times.
Und hier die Links zu den beiden Live-Shows:
- Am 19. 11. in der Urania in Wien.
- am 6. 11. in den Kammerlichtspielen in Klagenfurt.