Kehren Harry und Meghan schon bald in die USA zurück?

Erst kürzlich sind Prinz Harry und Meghan nach Großbritannien zurückgekehrt. Nun könnten sie schon bald wieder das Land verlassen. Grund sei die Sorge um die Sicherheit der Familie.

Prinz Harry und Herzogin Meghan könnten schon bald nach Kalifornien zurückkehren. Erst im August ist das Paar mit seinen Kindern nach Großbritannien zurückgekehrt. Grund für die rasche Kehrtwende sei der Polizeischutz für die Familie, wie die Daily Mail berichtet. Der Umzug könnte laut einem Insider schon in wenigen Wochen erfolgen.

Aktuell berät das britische Sicherheitskomitee darüber, ob der Familie trotz ihres veränderten royalen Status wieder offizieller Schutz gewährt wird. Der Prinz würde eine Ablehnung als Signal für tiefere Vorbehalte werten, heißt es von einem Vertrauten. „Wenn er keinen Schutz bekommt, glaube ich, dass er für immer nach Montecito zurückkehren wird, und das könnte schon in den Herbstferien der Fall sein“, wird der anonyme Freund zitiert. Die Sussexes würden sich in den USA unter diesen Umständen sicherer fühlen.

Die Kinder des Paares wurden aufgrund der Sicherheitsbedenken nach nur zwei Tagen an einer privaten Schule abgemeldet und an einer anderen Einrichtung angemeldet. Der lange Schulweg und das erhöhte Verkehrsaufkommen bargen zu viele Risiken.

Unterstützt wird Prinz Harry von seinem Onkel Charles Spencer, dem Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana. Im Gespräch mit BBC äußerte auch dieser Sorgen um die Sicherheit seines Neffen. „Als Onkel, der seine Schwester unter sehr, sehr vermeidbaren Umständen hat sterben sehen, würde ich eher zum Schutz tendieren“, sagt Spencer. Er kritisierte die Entscheidung, einem so hochrangigen Mitglied der Königsfamilie den Polizeischutz zu verweigern.