Grüne in Herbstkampagne als "einzige Alternative" zur FPÖ

Die Grünen starten am Dienstag ihre Herbstkampagne, in der sie sich als "einzige Alternative" zu einer Machtübernahme der FPÖ präsentieren. "Ich will nicht, dass die Menschen in diesem Land nur die Wahl haben zwischen der Verwaltung des Niedergangs und den rechten Zerstörern der liberalen Demokratie", sagte Bundessprecherin Leonore Gewessler im Vorfeld zur APA. Sehr viele wünschten sich eine weltoffene Zukunft: "Und dieses weltoffene Lager, das wollen wir anführen."

© APA/GEORG HOCHMUTH Gewessler will "das weltoffene Lager anführen"