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S1 E232·
Wie schmecken Aliens?
Wiedergabezeit 00:00 von 37:04
Die wichtigsten Links zu dieser Episode:
- Eine Salami mit Koffein? Falls Sie je an so ein "Essen" dachten - nun wurde es erfunden.
- Es gibt aber auch Leute, die schon daran dachten, einen Tee bei einem Lieferdienst zu bestellen.
- Marc Zuckerberg bestellte hingegen erstmals ein Guinness - vermutet zumindest der Guardian.
- Die FPÖ will ausländische Häftlinge nicht schneller abschieben.
- In Deutschland wird nun gegen Studierende ermittelt, die einen AFD-Politiker beleidigt haben sollen.
- Space X schränkt die Starlink-Nutzung für die Ukraine stark ein.
- Jörg Haider forschte schon den Freimaurern nach. Nun macht es die FPÖ wieder.
- Der Link zur Dunkelkammer-Episode mit den Freimaurern.
- Achtung! Ein sehr umfassender Bericht über jenes Attentat im Jahr 2009, das nun Gegenstand einer weltweiten Debatte über Todesurteile ist.
Und jetzt noch zwei wichtige Links:
- Wer Maurer, Cik und Kathrin Stainer-Hämmerle auf der Bühne erleben will, hat am 6. November die Gelegenheit dazu. In den Kammerlichtspielen in Klagenfurt werden zwei Episoden des Satire-Podcasts live vor Publikum aufgezeichnet. Hier gibt es Tickets.
- Und für jene, die es nicht nach Wien schaffen: Am 19. November gibt es den Podcast live in der Wiener Urania. Hier gibt es die Tickets für den Podcastabend von Missing Link. Gästin in der zweite Hälfte ist Medienanwältin Maria Windhager.