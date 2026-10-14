Das deutsche Unternehmen Rügenwalder bringt eine Salami mit Koffein und Taurin auf den Markt. Verbraucherschützer warnen vor zu viel Koffeinkonsum.

Dreht der Lebensmittelmarkt jetzt völlig durch oder ist das eine ziemlich smarte Idee: eine Salami mit Koffein. Das ist kein Scherz, sondern ein neues Produkt, das seit Kurzem in Deutschland im Handel erhältlich ist. Beworben wird die Salami „Salino Boost“ von Rügenwalder als „herzhafte Alternative zu klassischen süßen Produkten“. Sprich, wem die Energydrinks zu süß sind, der soll stattdessen in die Highspeed-Salami beißen.

Dabei hat es das Produkt durchaus in sich. Ein 100-Gramm-Snack enthält laut Hersteller 160 Milligramm Koffein. Zum Vergleich: Energy-Drinks (Dosen zwischen 250 bis 500 ml) enthalten je nach Marke zwischen 80 und 180 Millilitern pro Dose. Der Taurin-Wert der Salami wird mit 1,2 Prozent pro 100 Gramm angegeben.

Viele Produkte mit Koffein

Doch in der Regel bleibt es selten bei einem koffeinhaltigen Produkt. Denn auch andere Lebensmittel enthalten Koffein. Eine halbe Tafel Vollmilchschokolade (50 Gramm) bringt es auf rund zehn Milligramm Koffein, ein Glas Eistee auf 14, eine Dose Cola auf 35 Milligramm. Wer sich einen Matcha Latte gönnt, kann ebenfalls bis zu 50 Milligramm Koffein aufnehmen. Eine Tasse Filterkaffee (200 Milliliter) kommt zudem auf 90 Milligramm, eine Halbe-Liter-Flasche Club Mate bringt es auf 100 Milligramm. Wer mehrere Produkte kombiniert, kann die empfohlenen Mengen leicht überschreiten.

Wie viel Koffein ist empfohlen? Für Kinder und Jugendliche gelten laut Europäischer Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bis zu drei Milligramm Koffein pro Kilo Körpergewicht und Tag als unbedenklich. Ein 40 Kilogramm schweres Kind sollte demnach nicht mehr als 120 Milligramm Koffein am Tag aufnehmen. Für gesunde Erwachsene gilt maximal 400 Milligramm pro Tag. Das entspricht etwa vier Tassen Kaffee, bis zu fünf kleinen Energydrinks oder acht Tassen schwarzem Tee. Dabei soll ein Wert von maximal 200 mg pro Portion aber nicht überschritten werden. Auch das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung warnt vor zu viel Koffein. In hohen Dosen könne es nicht nur zu Unruhe, Angst oder Herzrhythmusstörungen führen, sondern bereits geringe Mengen können gefährlich werden.

Rügenwalder ist mit seiner Koffein-Salami in guter Gesellschaft. Bereits im Februar 2026 sorgte ein Snack von Aldi Nord für Aufregung: Popcorn mit Energydrink-Aroma und Koffein. Und das nicht zu wenig: Auf 125 Gramm Popcorn kamen ganze 187,5 Milligramm Koffein. Damals hagelte es Kritik von Verbraucherschützern. Zwar ziele das Koffein-Popcorn, das rund um den Superbowl im Handel landete, auf Erwachsene ab, sei jedoch auf den ersten Blick nicht von herkömmlichem Popcorn zu unterscheiden.

Besonders für Kinder und Jugendliche kann zu viel Koffein & Co. lebensgefährlich werden, vor allem in Kombination mit hohem Zuckergehalt, warnt der Verein für Konsumenteninformation (VKI). In einem Marktcheck hatte der VKI etliche Erzeugnisse gefunden, mit denen empfohlene Höchstmengen für diese Zielgruppen schnell überschritten werden können. Das Risiko bestehe vor allem darin, dass Kinder und Jugendliche die enthaltenen Koffeinmengen und deren Risiken leicht unterschätzten. Außerdem seien sie meist nicht an Koffein gewöhnt.