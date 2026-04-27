Am vergangenen Samstag lud der Eisschützenverein unter Obmann Herbert Gössler zum Stockschießen ein. Die Dorfmeisterschaft in Hirschegg hat seit fast vierzig Jahren Tradition.
Kommendes Wochenende haben Sie die Wahl: Sowohl in Bärnbach, Hirschegg als auch Mooskirchen wird auf Feuerwehrbällen gefeiert. Alle Infos.
Die Freiwillige Feuerwehr Hirschegg, Polizei, Rotes Kreuz und Notarzthubschrauber waren in der Weststeiermark im Einsatz. Der Unfall war zum Glück glimpflich ausgegangen.
Die weststeirische Gemeinde Hirschegg-Pack trauert um Margit Riedl. Die erfahrene Alpinistin war Lehrerin im Mürztal und kam vor wenigen Tagen bei einem Lawinenabgang im Pongau ums Leben.
Am 3. Jänner startet die erfahrene Gastronomin. Bisher betrieb Schweighart die Hütte auf der Großebenalm. Für die werden jetzt neue Almhalter gesucht.
Vor fünf Jahren übernahm Familie Gigleitner-Orso einen Lama-Betrieb in Hirschegg-Pack. Die ganzjährigen Wanderungen sind über die Bezirksgrenzen hinaus beliebt.
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