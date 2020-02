Coronavirus-Verdacht ÖBB stellt Bahnverkehr über Brenner komplett ein

Nach dem Verdacht auf zwei Fälle von Coronavirus in einem Zug am Brenner ist der Personenverkehr zwischen Österreich und Italien über die Brennergrenze komplett eingestellt worden.

Der Bahnverkehr über den Brenner wurde komplett eingestellt © (c) APA/DANIEL LIEBL/ZEITUNGSFOTO.AT (DANIEL LIEBL/ZEITUNGSFOTO.AT)

Die ÖBB teilte heute Abend mit, die Zugverbindungen mit dem Nachbarland über den Brenner seien ausgesetzt, weil bei zwei aus Italien kommenden Bahnpassagieren der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehe.

Seitens der Tiroler Landeswarnzentrale sei der Personenzugverkehr von Italien über den Brenner bis auf Weiteres eingestellt worden, teilte die ÖBB am Sonntagabend mit.

Das betreffe am Sonntagabend noch die Züge EC86, EC1288, den REX1828 sowie den Express Nizza-Moskau D408. Die Züge EC86 und EC1288 stünden derzeit am Bahnhof Brenner, die 500 betroffenen Fahrgäste würden vom ÖBB Personal im Zug betreut. "Die für solche Situationen vorgesehene Prozess- und Einsatzkette ist voll angelaufen", teilten die ÖBB mit. "Wir stehen mit den zuständigen Behörden in Kontakt und warten die weiteren Schritte und Anweisungen ab". Regionalzüge zwischen Innsbruck und Brenner würden eine Station vorher stehen bleiben und umkehren, erklärte ÖBB-Sprecher Robert Lechner gegenüber der APA.

Krisenstab tagt Montagmorgen

Des weiteren würde der zentrale Ereignisstab der ÖBB am Montag ab 8 Uhr Früh tagen und über die weitere Vorgehensweise beraten.

An der Brenner-Grenze war zuvor ein Zug angehalten worden, weil sich zwei Menschen mit Coronavirus-Verdacht im Zug befanden. Die italienische Staatsbahn (FS) hatte die ÖBB informiert, dass sich im Zug zwei Personen mit Fiebersymptomen befinden, teilte das Innenministerium Sonntagabend mit. Die ÖBB bestätigte gegenüber der APA, dass der Eurocity 86 vor der Grenze angehalten wurde.

Zug Richtung München angehalten

Die ÖBB informierte das Einsatz- und Koordinierungscenter des Innenministeriums. „Der zuständige Bezirkshauptmann aus dem Bezirk Innsbruck-Land konnte durch die rasche Reaktion die Einreise nach Österreich per Bescheid verhindern“, teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) mit. Der Zug befinde sich nun am Grenzbahnhof auf italienischem Staatsgebiet, hieß es.

Die weitere Vorgangsweise werde derzeit gemeinsam mit den italienischen Behörden koordiniert und geprüft. „Ich bin dazu im ständigen Austausch mit dem Landeshauptmann Günther Platter, um die weitere Vorgangsweise zu beraten. Der Zug ist jedenfalls gestoppt“, so Nehammer weiter. Der Zug befand sich demnach am Weg von Venedig nach München.

Rund 300 Passagiere an Bord des Zuges

Die italienischen Behörden bestätigten am Sonntagabend gegenüber der APA, dass rund 300 Passagiere an Bord des ÖBB-Zuges Venedig-München am Brenner auf die Weiterreise nach München warten würden. Der Südtiroler Zivilschutz sei eingeschaltet worden, um den Passagieren - zum Großteil Österreicher und Deutsche - Unterstützung zu leisten, berichtete die Polizei in Bozen der APA.

Die Passagiere könnten aussteigen, da keine Bewegungsbeschränkung seitens der italienischen Gesundheitsbehörden erteilt worden sei, berichtete die Polizei.

Der Eurocity 86 war am Sonntagnachmittag Venedig abgefahren und hatte in Verona gehalten, nachdem zwei deutsche Fahrgäste mit Fiebersymptomen und schwerem Husten aufgefallen waren. Die beiden Frauen wurden daraufhin in einem Krankenhaus in Verona auf den Coronavirus untersucht worden, der Test war jedoch negativ. Der Zug fuhr daraufhin weiter, wurde jedoch am Brenner erneut gestoppt. Ein weiterer Zug, der vom Brenner hätte abfahren sollen, konnte nicht die Reise antreten, berichtete die Polizei.

Unmut bei italienischen Behörden

Der Beschluss, die Züge zu stoppen, löste am Sonntag Unmut unter den italienischen Behörden aus. Es gebe keinen Grund dafür, da kein Coronavirus-Verdachtsfall an Bord bestätigt worden sei, hieß es. Die beiden deutschen Passagierinnen mit Fiebersymptomen liegen im Krankenhaus von Verona, es gebe jedoch keine Hinweise einer Coronavirus-Erkrankung.

