Gewittersturm sorgte für heftige Unwetter in und rund um Wien

Die neue Woche in Österreich startete mit einem Wetterextrem: strahlender Sonnenschein und heftige Gewitter brachten Chaos in Teilen des Landes. Von Überschwemmungen in Unterführungen bis hin zu Wassereinbrüchen in U-Bahn-Stationen: das Wetter sorgte für unerwartete Herausforderungen.