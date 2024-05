Das Wochenende bringt in der Steiermark „eher freundliches Wetter“, weiß Geosphere-Meteorologe Fritz Wölfelmaier. Die Temperaturen liegen im angenehmen Bereich, bis zu 24 Grad sind für den Samstag prognostiziert, am Sonntag könnten es sogar 25 Grad im Südosten der Steiermark werden.

Zwar ziehen immer wieder einmal Wolken durch – am Sonntag auch dichtere –, aber größtenteils scheint die Sonne. Regenschauer sind am Samstag nur stellenweise in der Obersteiermark zu erwarten, am Sonntagnachmittag dürfte es im Bergland in der Obersteiermark gewittern, „der ein oder andere Blitz ist nicht ausgeschlossen“, sagt Wölfelmaier. In der südlichen Steiermark sollte es trocken bleiben.

Auch am Montag präsentiert sich das Wetter „noch weitgehend störungsfrei“, bis zu 25 Grad sind wieder für die südliche Steiermark angesagt.

Nach Sommer im April fast schon zu kühl

Am Dienstag erreicht Österreich dann aber eine Kaltfront, die unbeständiges Wetter bring. Die Gewitter dürften im Laufe des Tages auch auf den Süden der Steiermark übergreifen. Die Temperaturen gehen zurück: zwischen 17 und 19 Grad sind zu erwarten. „Das ist fast schon zu kühl für diese Jahreszeit“, sagt Wölfelmaier. Der Februar und der April waren hingegen heuer ja schon viel zu warm. Im April gab es 30 Grad in der Steiermark.

Bis Mittwoch soll das unbeständige Wetter anhalten, am Donnerstag wird es dann stabiler. Aber: „Bis Mitte Mai schaut es nicht wirklich nach warmen Wetter wie sonst um diese Zeit aus“, prognostiziert Wölfelmaier.