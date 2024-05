Die Unwetterzentrale warnt vor teils kräftigen Schauern oder Gewitter im Norden und Nordosten Österreichs. Wird die Steiermark betroffen sein? „Nur am Rande“, meint Christian Pehsl, Meteorologe der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG). In der nördlichen Obersteiermark würden sich ein paar Gewitter abzeichnen, die „ziehen aber wieder rasch ab“. So bleibt es „in großen Teilen der Steiermark gewitterfrei“. Dort ist eher ein kräftiger Südwestwind zu bemerken, im Koralpenraum sind Sturm-Böen möglich.

Am Dienstag wird es zunehmend unbeständig, ab Mittag nimmt der Regen zu und bis in den Mittwoch hinein regnet es in der Steiermark verbreitet. Immerhin: „Bisher sehe ich keine Unwettergefahr“, so der Meteorologe.

Am Feiertag wird es laut Modellen wieder freundlicher und wärmer, auch der Muttertag dürfte „aus heutiger Sicht freundlich“ werden.