Einmal schlafen und am Ziel aufwachen: Der Nachtzug macht’s möglich und wird immer beliebter in Österreich. Doch wer zuletzt die Kosten für die nächste Reise prüfen wollte, dürfte eine böse Überraschung erlebt haben: Die ÖBB haben ihre Preise angehoben. Und das nicht nur ein bisschen. Mitunter zahlt man doppelt und im schlimmsten Fall dreimal so viel. Das hat vor Kurzem die Analyse von Timo Grossenbacher ergeben. Der Schweizer Programmierer und Journalist fährt privat viel Zug und hat die Vergleichsplattform night-ride.ch gegründet.