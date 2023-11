Im Notfall zählt jede Sekunde. Je schneller eine verletzte Person im Krankenhaus ist, desto größer sind die Überlebenschancen. Um genau dafür zu sorgen, hat die Linzer Stadtregierung in Zusammenarbeit mit der Polizei nun ein Projekt ins Leben gerufen, das Rettungswägen auf dem Weg ins Krankenhaus eine Grünwelle beschert. Das berichten die Öberösterreichischen Nachrichten.

Direkt in der neuen Linzer Polizeizentrale können die Ampelanlagen der oberösterreichischen Landeshauptstadt über ein speziell abgesichertes Zugriffsrecht bedient werden. Damit kann die diensthabende Polizistin beziehungsweise der diensthabende Polizist in der Leitzentrale die Ampeln für die Rettung auf grün schalten. Besonders bei Fahrten von den Stadteinfahrten und den Autobahnabfahrten zu den Krankenhäusern soll der Weg für die Einsatzfahrzeuge so frei wie möglich gemacht werden.

„Die neue Technik ist unheimlich wertvoll“

Damit alles reibungslos abläuft, wird die Rettungsfahrt von einem Lotsenfahrzeug der Polizei abgesichert. Der Einsatzleiter sei mit diesem Fahrzeug in Kontakt. Sobald die Einsatzwägen über die Ampeln sind, werden diese wieder in den Normalbetrieb geschalten.

Martin Hajart, Vizebürgermeister der Stadt Linz, zeigte sich begeistert und meinte: „Die neue Technik ist beeindruckend und unheimlich wertvoll, denn dadurch können die Einsatzfahrzeuge nicht nur schneller am Einsatzort sein, sondern auch sicherer. Und davon profitieren schlussendlich alle.“ Er selbst habe sogar einen Test in Echtzeit durchführen können.