Knapp bei Kasse? Das kennen viele Schüler und Studierende nur allzu gut. Ein Glück, dass man in Graz aber auch mit kleinem Budget große Sprünge machen kann: dem Schüler- beziehungsweise Studentenausweis sei Dank. Denn damit locken zahlreiche Vergünstigungen, die man sich in Graz sichern kann. Eine Auswahl an Ermäßigungen für Schüler und Studierende:

Abkühlung gefällig? Hier plantschen Schüler und Studierende in Graz günstiger

Wer mal eben abtauchen möchte, macht einen Ausflug an den Kumbergsee: Die Ganztageskarte kostet Schüler und Studierende 2 Euro weniger (3,60 Euro statt 5,60 Euro). Wem das zu viel ist, wartet bis zum frühen Nachmittag um 13:00 Uhr und kauft die Halbtagskarte für 2,40 Euro statt 3,90 Euro, am Abend (ab 17:00 Uhr) werden nur mehr 1,90 Euro fällig.

In den Grazer Schwimmbädern kostet die ermäßigte Tageskarte heuer 5,20 Euro statt 7,30 Euro (Nachmittagskarte ab 12:00 Uhr: 5,00 Euro, Abendkarte ab 17:00 Uhr: 4,70 Euro). Schülerinnen und Schüler bis 18 Jahre können sogar noch günstiger ins kühle Nass, die Tageskarte kostet sie nur 4 Euro (Nachmittagskarte: 3,80 Euro, Abendkarte: 3,10 Euro).

Sportlich, sportlich: Günstiger sporteln in Graz

Im Boulderclub sparen Schüler und Studierende beim Eintritt vor 16:00 Uhr einen Euro (8,90 Euro statt 9,90 Euro). Bei Eintritt nach 16:00 Uhr werden 10,90 Euro (statt 11,90 Euro) fällig. Die Ermäßigung gilt übrigens ohne Altersbeschränkung. Kleiner Tipp am Rande für alle, die gerne in Gruppen sporteln: Als Studi-Gruppe (maximal 5 Studierende) bekommt man den Eintritt werktags um insgesamt nur 30 Euro (gilt nur vor 12:00 Uhr).

Wer lieber im Fitnessstudio schwitzt, kann aber auch hier einige Vergünstigungen finden. Im Best Fitness zum Beispiel können Studis und Schüler monatlich für 39,90 Euro trainieren (Zutritt werktags nur bis 17:30 Uhr, am Wochenende unbegrenzt). Sehr preisgünstige Sportangebote bietet aber auch das Universitäts-Sportinstitut (USI).

Neue Frisur gefällig? Hier spart man beim Frisör

Beim Frisör Schnittpunkt in der Schörgelgasse schmälert sich der Preis für Schülerinnen, Schüler und Studierende um 20 Prozent. Und mit der "MenschMayer-Studienbeihilfe" spart man sich bei Intercoiffeur Mayer im Flagshipstore in der Sporgasse 20 Prozent auf Frisördienstleistungen (gilt von Montag bis Samstag). Im Salon LKH (Eingangs-Zentrum) sind es 10 Prozent, die man weniger zahlt (gilt von Montag bis Donnerstag).

Film ab! Vergünstigungen in Grazer Kinos

Wer es in den heißen Sommermonaten am Abend gerne etwas kühler mag, ist wahrscheinlich im Kino bestens aufgehoben. Zum Beispiel im Dieselkino Gleisdorf: Hier sparen sich Schüler und Studierende 2 Euro auf den regulären Ticketpreis. Noch günstiger sichert man sich den Eintritt an den Kinotagen (Montag bis Mittwoch), dann sind es sogar 3 Euro, die man weniger bezahlt.

Im Geidorf Kunstkino werden als Schüler (unter 19 Jahren) oder als Studierender (unter 27 Jahren) 8 Euro statt 9 Euro fällig. Oder man schaut an den "Super Kinotagen" (Montag bis Mittwoch) ins Kunstkino, dann blättert man sogar nur 7 Euro hin. Im Annenhof-Kino spart man sich mit Studi- oder Schülernachweis fast zwei Euro auf den Eintritt (8,70 Euro statt 10,50 Euro). Auch hier gibt es die "Super Kinotage" von Montag bis Mittwoch, an denen man 7,90 Euro bezahlt.

Kunst und Kultur in Graz günstiger genießen

Eine Portion Kultur gefällig? In der Grazer Oper bekommt man als Schüler (bis 19 Jahre) oder als Student (bis 27 Jahre) mit entsprechendem Nachweis im Vorverkauf 50 Prozent Nachlass auf Eintrittskarten und Abonnements. Eine preisgünstige Möglichkeit, um einen schönen Abend in der Oper zu verbringen, bieten außerdem die "Last Minute"-Karten um 8 Euro an der Abendkasse. Beim TaO! Theater am Ortweinplatz zahlen Schüler und Studis 10 Euro statt 14 Euro. Möglich ist eine weitere Vergünstigung, beispielsweise mit dem Steiermark-Familienpass (ermäßigter Preis: 8,50 Euro).

Zahlreiche Vergünstigungen warten aber auch in den Grazer Museen. Im Volkskundemuseum kommen Studierende für 4 Euro (statt 10,50 Euro) in den Genuss kulturwissenschaftlicher Schätze. Jugendliche bis 19 Jahre erhalten sogar freien Eintritt. Ähnlich sieht das im Kunsthaus Graz aus: Auch hier wird für alle bis 19 Jahre kein Eintritt fällig und Studierende (bis 26 Jahre) zahlen mit Nachweis nur 4 Euro statt 10,50 Euro. Im Künstlerhaus KM wird es nochmal günstiger: Hier sichert man sich den Eintritt um 2 Euro (statt 4 Euro). In einer Gruppe ab 10 Personen ist es sogar nur 1 Euro, der pro Person fällig wird.

Wer zur Abwechslung mal seine Wahrnehmung testen will, schaut sich im Museum der Wahrnehmung um. Das Ticket kostet Schüler, Schülerinnen und Studis hier 3 Euro statt 3,50 Euro. Heißer Tipp: Wer die "Jugend Checkit-Card Stmk" besitzt, darf sich über freien Eintritt freuen.