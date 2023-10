Passend zu Halloween sorgt der Spieleentwickler „Blizzard Entertainment“ für Aufregung. Mit einer PR-Aktion will das Unternehmen Gamerinnen und Gamer zum Blutspenden bewegen. Passend zur aktuellen „Diablo IV“-Spielsaison „Season of Blood“ winken „In-Game“-Belohnungen für das Action-Rollenspiel. Insgesamt will man 666 Quarts Blut sammeln, was ungefähr 630 Litern entspricht. Auf der Websitde „Diablo Blood Harvest“ können Teilnehmende nach einer Blutspende diese dort registrieren. Die einmonatige Aktion läuft schon seit einigen Tagen und hat bereits 59 Prozent (Stand 30. Oktober) des Ziels erreicht. Bei 100 Prozent wird der „Blut“-PC an die Teilnehmenden verlost. Der PC wird natürlich nicht mit echtem menschlichen Blut gekühlt, sondern mit einer rot gefärbten Kühlflüssigkeit. Metaphorisch gesehen wird er aber erst durch menschlichen Blut freigeschaltet.

Mangelnde Blutkonserven als Grund

Der Grund für die Aktion ist eine aktuelle Warnung des amerikanischen Roten Kreuzes. In den USA herrscht in den Krankenhäusern ein Mangel an Blutkonserven. Die rege Teilnahme spricht für den Erfolg der Kampagne. Bis zum 20. November können Spielerinnen und Spieler aus den USA noch mitmachen.