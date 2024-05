Lange wurde gemunkelt, ob sich Schauspielerin Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) im kleinsten Kreis das Ja-Wort gegeben haben. Die Britin wurde in den vergangenen Monaten mehrmals in Hochzeits-Boutiquen abgelichtet, ein offizieller Hochzeitstermin war nicht bekannt.

Gerüchteküche brodelte

Wie „The Sun“ und das „People“-Magazin berichten, haben die beiden nun doch geheiratet und im kleinsten Kreise in den Hamptons den Bund für‘s Leben geschlossen. „Es war eine sehr unaufgeregte, romantische Zeremonie, bei der die engste Familie dabei war, als sie ihre Gelübde ablegten“, verriet eine Quelle gegenüber dem britischen Blatt.

Eine größere Zeremonie soll Ende des Sommers in Italien stattfinden. Der „Stranger Things“-Star und der Sohn von Sänger John Bongiovi hatten sich vor einigen Jahren via Instagram kennengelernt und waren zuerst Freunde. 2021 kursierten erstmals Dating-Gerüchte rund um die beiden, im April 2023 folgte die Verlobung. Brown verriet im vergangenen Jahr im Zuge eines Interviews mit Talkshow-Host Jimmy Fallon, dass der 22-Jährige ihr im Urlaub einen Heiratsantrag unter Wasser gemacht hätte.

Die Britin feierte nach einigen kleineren Rollen in Fernsehproduktionen mit ihrer Verkörperung der „Eleven“ im Netflix-Hit „Stranger Things“ den großen Durchbruch. Es folgten weitere Darbietungen in „Godzilla II: King of the Monsters“, „Enola Holmes“ oder „Damsel“. Zudem hat sie seit 2019 ihre eigenen Beauty-Produkte, unter der Marke „Florence By Mills“ brachte sie Parfüm, Make-up sowie eine Hautpflegeserie auf den Markt. Bongiovi ist als Model tätig und soll bald auch als Schauspieler durchstarten wollen.