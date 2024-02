„Für ihre Generation Mode zu kreieren, die frei, sicher und glücklich macht“, ist die Motivation, die Millie Bobby Brown als Kern ihrer eigenen Marke „Florence by Mills“ verspürt. Die erfolgreiche Schauspielerin versucht sich jetzt auch als Designerin. Die Marke gründete die 19-jährige Britin, um „ihre Generation glücklich zu machen“. Vor allem geht es Millie darum, „Mode nach unseren eigenen Vorstellungen zu definieren: keine Regeln, kein Kampf um Perfektion, keine langweiligen Standards“. Ihr Ziel lautet: „Ich möchte, dass jeder, der ein Stück der Linie anzieht, sich sofort sicher und frei in seiner Haut fühlt.“

„Mode, die sich uns anpasst“

Brown betonte, sie suche immer nach „neuen Wegen, um den Bedürfnissen meiner Generation gerecht zu werden“. Hauptsächlich entwirft Millie Bobby Brown Loungewear-und Basic- Stücke, die bequem und in Pastellfarben gehalten sind. Doch es blieb in der Vergangenheit nicht nur bei Kleidung. Bald schon brachte die „Stranger Things“ Darstellerin auch ihre eigenen Parfüms und Schönheitsprodukte heraus. Sie steckte Leib und Seele in ihre Marke, weil sie „das Gefühl hatte, dass es keine Marke auf dem Markt gibt, die sich mir und meinen Freunden anpasst, und wir stattdessen versuchen müssen, in die Kleidung zu passen.“

Florence by Mills

Die 2019 gegründete Marke trägt den Spitznamen der Eigentümerin „Mills“ in sich. Doch auch „Florence“ hat eine spezielle Bedeutung: Die Urgroßmutter von Mille Bobby Brown spielte für sie nämlich immer eine große Rolle. Diese trug den Namen Florence und „tat in ihrem Leben immer Dinge, die sie glücklich machten, nahm sich stets selbst an und wertschätzte sich“. Die „Florence by Mills“-Produkte sind allesamt tierversuchsfrei sowie frei von tierischen Inhaltsstoffen. Was den Preis der Artikel betrifft, gehen die Meinungen auseinander. Ein Beispiel: Für ihr Parfum zahlt man 34 Euro. Die erste Kollektion der Kleidungs- und Kosmetikmarke kommt Anfang Februar auf den Markt.

„Stranger Things“ geht ja bekanntlich 2024 zu Ende. Die fünfte Staffel ist auch die letzte. Millie Bobby betrübt das Ende weniger. In mehreren Interviews hat die Schauspielerin bereits angemerkt, dass sie sich auf das Ende freue, wiel sie dann endlich mehr Zeit für andere Projekte habe.

Einige dieser anderen Projekte werden ebenfalls auf Netflix stattfinden, so wird gerade am Drehbuch des dritten Teils der Filmreihe „Enola Holmes“ mit Brown in der Hauptrolle gearbeitet. Und auch ein anderer Streifen mit Brown als Titelheldin wird 2024 auf Netflix erscheinen: Das Fantasy-Abenteuer „Damsel“.