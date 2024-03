Der 27-jährige Chance Perdomo, bekannt aus dem Superhelden-Spin-off „Generation V“ und der erfolgreichen Serie „Chilling Adventures of Sabrina“, ist tragischerweise bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Sein Sprecher teilte mit, dass Perdomos Leidenschaft für die Kunst und sein lebensfroher Geist für alle spürbar waren, die ihn kannten. Seine warmherzige Persönlichkeit werde in den Herzen seiner Liebsten weiterleben. Details über den genauen Unfallhergang sind bisher nicht bekannt, jedoch war Perdomo allein an dem Motorrad-Crash beteiligt.

Nur zwei Wochen zuvor hatte Perdomo ein Foto seines Motorrads auf Instagram gepostet und es mit dem Hashtag #backontheroad versehen. Perdomo spielte zuletzt die Hauptrolle des Schülers Andre Anderson, der magnetische Kräfte nutzen kann, in „Generation V“. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel sollten eigentlich im April beginnen, wurden jedoch aufgrund des tragischen Vorfalls verschoben.

Der letzte Eintrag auf seiner Instagram-Seite datiert vom 28. März. Zwei Tage später kam der junge Schauspieler ums Leben:

Für diejenigen, die ihn kannten und mit ihm arbeiteten, galt Chance Perdomo stets als charmant, enthusiastisch und talentiert. Er wurde als freundlicher und liebenswerter Mensch beschrieben. Perdomo hatte sich auch für die Hauptrolle in der Serie „Riverdale“ beworben, die jedoch an Cole Sprouse vergeben wurde. Dennoch wollten die Produzenten Perdomo in einer anderen Serie haben, was schließlich in seiner Rolle als Ambrose Spellman in den vier Staffeln von „Chilling Adventures of Sabrina“ resultierte.