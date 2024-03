Ende einer Ära: Die aus „Beverly Hills, 90210“ bekannte Schauspielerin Tori Spelling (50) hat laut Gerichtsdokumenten, die dem US-Magazin „TMZ“ vorliegen, offiziell die Scheidung von ihrem Ehemann Dean McDermott (57) eingereicht. Die Einreichung erfolgte vor einem Gericht in Los Angeles.

„Unüberbrückbare Differenzen“

Die Schwierigkeiten in der Ehe von Spelling und McDermott wurden bereits vor einiger Zeit bekannt. Im August 2023 verkündete der ehemalige Teenie-Star die Trennung von McDermott öffentlich. In den Gerichtsunterlagen wird der 17. Juni 2023 als offizielles Trennungsdatum genannt, mit „unüberbrückbaren Differenzen“ als Grund für die angestrebte Scheidung.

Nach rund fünf Monaten äußerte sich der Schauspieler im November 2023 erstmal ausführlich in einem Interview mit „Daily Mail„ über die Hintergründe, die zum Ehe-Aus geführt hatten. Demnach hätten sein Suchtproblem - Alkohol und Drogen - und eine Affäre maßgeblich dazu geführt, dass es am Ende keinen Ausweg mehr gab, so Dean McDermott. Aber auch der Umstand, dass beide wegen der vielen Haustiere in ihrem Schlafzimmer seit 2017 getrennt geschlafen haben, hätte zu einer Isolation und letztendlich zur Trennung geführt.

In dem Interview, das der Star in der Entzugsklinik geführt hat, gab Dean McDermott sich geläutert: „Alles, was Tori wollte, ist, dass ich glücklich und gesund bin. Ich habe dieser Frau jedoch viel Schaden und Schmerz zugefügt“, gestand er. „Dafür übernehme ich heute die Verantwortung.“

Laut „TMZ“ erwähnt die Schauspielerin in den Gerichtsunterlagen auch, dass kein Ehevertrag existiert und dass während des Verfahrens das gemeinsame Vermögen und Eigentum geklärt werden müsse. Spelling fordert Unterhaltszahlungen von McDermott und lehnt seinerseits Unterhaltszahlungen ab. Zusätzlich verlangt sie, dass McDermott ihre Anwaltskosten übernimmt.

Sorgerecht für die fünf Kinder

In Bezug auf das Sorgerecht besteht Spelling darauf, dass ihre fünf gemeinsamen Kinder - Liam (17), Stella (16), Hattie (12), Finn (11) und Beaux (7) - bei ihr bleiben. Sie sei jedoch bereit, McDermott Besuchsrechte einzuräumen.

Spelling und McDermott hatten sich während der Dreharbeiten zum TV-Film „Mind Over Murder“ kennengelernt, als Spelling noch mit Charlie Shanian verheiratet war. Das Paar gab sich im Mai 2006 das Jawort und lebte bis zu ihrer Trennung in einer Villa in Los Angeles.