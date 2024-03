Seit 2015 stellt sich die Prominenz am Rosenball in Monaco die Frage: Kommt sie, oder kommt sie nicht? Gemeint ist natürlich Fürstin Charlène höchstpersönlich. Zum ersten Mal seit zehn Jahren konnte diese Frage mit Ja beantwortet werden – und wie sie kam.

In einem funkelten, eleganten Hosenanzug von Designerin Elie Saab passend zum Disco-Motto des Abends überraschte Charlène von Monaco die Ballgäste und zog die Blicke auf sich. An ihrer Seite war natürlich ihr Ehemann, Fürst Albert II. von Monaco. Die 46-Jährige genoss den Ballabend sichtlich, führte Smalltalk und posierte für die Fotografen. Es wirkte beinahe so, als gehöre ihr Rosenball-Besuch zur jährlichen Routine. Aus diversen Gründen ist dies allerdings nicht der Fall.

Fans waren begeistert

Selbst das Aufeinandertreffen mit ihrer Schwägerin, Prinzessin Caroline von Hannover (67), verlief sehr harmonisch. Die beiden begrüßten sich mit einem freundschaftlichen Küsschen auf die Wange und standen auch für einige Schnappschüsse gemeinsam vor den Kameras. Dabei soll das Verhältnis von Caroline und Charlène eher abgekühlt sein. Geld und die Frage, wer mehr Ansehen genießt, soll zu Spannungen zwischen den beiden einflussreichen Frauen führen. Am Rosenball war davon jedenfalls wenig zu spüren.

Auch Charlènes Fans waren vom Ball-Comeback der Fürstin begeistert, wie auf Social Media zu lesen ist. „Ein sehr magischer Moment, [...] Fürstin Charlène in einer Disco tanzen zu sehen! Ihr Kleid war bezaubernd und ihr Gesicht leuchtend! Alle Augen waren auf sie gerichtet...“, schrieb beispielsweise ein User auf Instagram. Generell erhielt sie viele Komplimente für ihr Aussehen, sowohl für den mit Pailletten besetzten Jumpsuit als auch für ihre neue Ponyfrisur.