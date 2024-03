Nicole Eggerts (52) Markenzeichen waren bereits in jungen Jahren ihre langen, blonden Haare. Die Schauspielerin musste sich vor einigen Monaten von ihrer Mähne verabschieden, denn sie bekam Ende 2023 die Diagnose Brustkrebs. Der US-Star, der als Summer Quinn in „Baywatch“ und Jamie Powell in „Charles in Charge“ große Erfolge feierte, sprach Anfang des Jahres in einem Interview mit dem „People“-Magazin offen über ihre Erkrankung.

Langer Leidensweg

Sie hätte bereits im Herbst vergangenen Jahres Schmerzen in der linken Brust gehabt, musste aber trotz starker Symptome mehrere Wochen auf einen Termin bei einem Spezialisten warten. Seitdem kämpft sie tapfer gegen die schwere Erkrankung. Eggert hält ihre Fangemeinde regelmäßig via Instagram über ihren Gesundheitszustand auf dem Laufenden, teilt Fotos ihrer Behandlungen.

Vor rund vier Wochen zeigt sich die Zweifachmama erstmals mit Kurzhaarfrisur. Kürzlich fasste sie einen weiteren mutigen Entschluss und rasierte sich ihre Haare vollkommen ab, für ihr Video erhielt sie großen Zuspruch. Sie blickt selbstbewusst in die Kamera und schreibt scherzhaft „Egghead“ (Eierkopf) dazu.

Trotz ihrer Krebserkrankung blickt sie positiv in die Zukunft. Das war nicht immer so, denn immer wieder plagten sie Panik und Angstzustände, wie sie gegenüber dem „People“-Magazin erzählte. Ihre wohl „größte Angst“ ist es, ihre Töchter Keegan (12) und Dilyn (25) alleine zu lassen. Denn auch sie musste die Krebserkrankungen ihrer Eltern miterleben, diese Erfahrung hätte sie maßgeblich geprägt. Als sie ihrer jüngeren Tochter von ihrer Erkrankung berichtete, fasste Eggert einen Entschluss: „Das ist etwas, das ich besiegen muss. Sie braucht mich mehr als alles andere und jeden.“

Da die medizinische Versorgung in den USA bekanntlich sehr teuer ist, hat eine Freundin der 52-Jährigen eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die ihr dabei helfen soll, ihre Behandlungskosten zu decken. Mittlerweile sind auf der Plattform „Gofundme“ fast 49.000 Dollar zusammengekommen.