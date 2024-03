Meghan Markle sah sich in den letzten Jahren einer Welle des Hasses ausgesetzt. Bei ihrem Auftritt als Hauptrednerin auf dem jährlichen SXSW-Festival in Texas sprach sie von der „scheinbar endlosen Giftigkeit“ der sozialen Medien, die sie während ihrer Schwangerschaften erlebt habe.

Die Frau von Prinz Harry, der die Rede in der ersten Reihe verfolgte, sagte, in der digitalen Welt würden immer mehr Nutzerinnen und Nutzer „ihre Menschlichkeit vergessen“. „Wenn man darüber nachdenkt, kann man wirklich verstehen, warum Menschen so hasserfüllt sind - es ist nicht hasserfüllt, es ist grausam.“

Vor allem Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, würden besonders viel Hass abbekommen. Sie könne sich auch nicht erklären, warum sich Frauen im Internet gegenseitig mit Hass „überschütten“. „Wenn man etwas Schreckliches über eine Frau liest, warum teilt man es dann mit seinen Freunden?“, fragte sie.

Auf Drängen ihrer Kollegin Katie Couric erzählte Meghan auch, wie ein Brief, den sie im Alter von 11 Jahren an den Konsumgüterriesen Procter & Gamble geschickt hatte, dazu führte, dass eine sexistische Werbung für Geschirrspülmittel geändert wurde. Meghan sagte, diese Erfahrung habe ihr gezeigt, wie wichtig es sei, seine Stimme zu erheben und sich für andere einzusetzen. „Eure Stimme ist nicht klein, sie muss nur gehört werden“, sagte sie live vor dem Publikum.