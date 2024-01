James Morrison (39) ist eigentlich für romantische Songs wie „Broken Strings“ oder „You Give Me Something“ bekannt, doch nun muss der britische Sänger einen schweren Verlust verkraften. Seine Frau Gill Catchpole (45) ist überraschend verstorben. Die beiden waren über 20 Jahre lang ein Paar, haben zwei gemeinsame Töchter.

Familie und Ort trauern

Die 45-Jährige soll am Freitag in dem Familienanwesen in Whitminster tot aufgefunden worden sein, wie „The Sun“ berichtet. Woran die Zweifachmama verstorben ist, sei noch nicht bekannt. Mehrere Medien berichten aber, dass Catchpole eines natürlichen Todes gestorben sei.

Der Musiker müsse den Verlust nun mit den Töchtern Elsie (15) und Ada (5) erst einmal verarbeiten. „James ist am Boden zerstört und wird von seiner Familie unterstützt“, sagt ein enger Freund der Familie gegenüber „The Sun“.

Der Schock sitze nicht nur bei Familie und Freunden tief. Catchpole hat in der Ortschaft westlich von London ein kleines Café betrieben, galt in der Gemeinschaft als sehr beliebt.