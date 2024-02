Wer sagt, dass man eine Partnerin oder einen Partner braucht, um den Valentinstag zu zelebrieren? Wer sagt, dass man nur glücklich sein kann, wenn man jemanden an seiner Seite hat? Wir nicht, deshalb finden Sie hier einige Ideen, um sich selbst am Valentinstag zu feiern - und sich ganz doll zu lieben.

1. Sich einmal etwas gönnen

Ob es ein Ring vom Juwelier, Shopping im nächsten Einkaufszentrum, das Bummeln durch die Stadt oder der Besuch im Baumarkt ist, um sich mit einer neuen Pflanze oder einem neuen Akkuschrauber zu belohnen: Manchmal darf man den Zwängen des Konsums klein beigeben, ein bisschen materialistisch sein und sich etwas gönnen. Außerdem kann man sich doch selbst einmal Blumen, Pralinen und Co. kaufen!

2. Tiefenentspannung mit einem Wellnessabend

Ein Termin bei der Maniküre, ein Thermentag alleine oder eine Massage sind immer gute Ideen, wenn es darum geht, sich selbst etwas Gutes zu tun. Natürlich geht das auch günstiger oder sogar gratis, wenn man sich zu Hause ein Bad einlässt, ein paar Duftkerzen anzündet, die liebste Schallplatte auflegt und ganz im Schaumbad versinkt. Und um den DIY-Wellnessabend aufzupeppen, gibt es entspannende Gesichtsmasken, Bücher oder ein Häferl Tee, das man mit in die Wanne oder auf die Couch nehmen kann.

3. Etwas Neues ausprobieren

Vielleicht gibt es ein Tattoo oder Piercing, das man schon immer haben wollte, dann ist der Valentinstag bestimmt ein guter Zeitpunkt dafür. Wer es lieber langsam angehen möchte, kann sich auch in einem neuen Hobby versuchen, vielleicht Häkeln, Töpfern oder Malen? Und wenn man schon immer einen neuen Look ausprobieren wollte, ist ein Abend zu Hause perfekt dafür, denn sollte das aufwendige Make-Up oder die ausgeflippte Frisur daneben gehen, muss man die Wohnung nicht verlassen, wenn man nicht will.

4. Etwas unternehmen

Waren Sie schon einmal alleine im Kino, im Museum oder sogar im Urlaub? Wenn nicht, ist das auf jeden Fall einen Versuch wert. Das Naturkundemuseum in Graz veranstaltet sogar ein eigenes Speed-Dating-Event. Sollte das zu seltsam klingen, kann man sich ja tierische Begleitung holen und mit einem Hund aus dem Tierheim Gassi gehen.

Liebe geht bekanntlich durch den Magen, übrigens auch die Selbstliebe. Ein Menü bei einem Restaurant, das man immer schon testen wollte oder ein selbst gekochtes Gourmet-Dinner hat noch niemandem geschadet. Und auch wenn es nur ein Abstecher in das örtliche Kaffeehaus ist, kann das schon gute Laune bereiten.

5. Kitsch und Glitzer für sich selbst

Wer am Valentinstag sentimental ist, kann sich das auch zunutze machen und einen Liebesbrief schreiben, nur eben an sich selbst. Was zeichnet Sie besonders aus, was lieben Sie selbst an sich oder warum sind Sie zu dem Menschen geworden, der Sie heute sind? Antworten auf diese Fragen schaffen mehr Achtsamkeit und erinnern auch daran, ein bisschen netter zu sich selbst zu sein. Eine weitere Idee wäre es, Wünsche auf ein Blatt Papier zu schreiben und dieses danach zu verbrennen, in der Hoffnung, dass sie in Erfüllung gehen.

Natürlich gibt es noch unendlich viele andere Möglichkeiten, wie man den Valentinstag verbringen kann. Zum Beispiel mit Sport, einem Puzzle, einem Lego-Baukasten, den Haustieren oder mit dem Lieblingsfilm. Teilen Sie mit uns ihren liebsten Zeitvertreib am Tag der Liebe und schreiben Sie diesen gerne in einen Kommentar.