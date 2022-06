Nachbars Katzen „düngen“ jeden Tag mein Gemüse im Hochbeet, es ist wirklich zum Verzweifeln!

SUSANNA BRANDEGGER: Kennen Sie die Besitzer der Tiere, suchen Sie das Gespräch und bitten Sie sie, im Haus und draußen Katzentoiletten aufzustellen. Gut funktionieren Ultraschallgeräte, die Katzen wirkungsvoll vertreiben. An einen Bewegungsmelder gekoppelt werden sie aktiv, sobald ein Tier sich nähert. Besonders effizient sind Geräte, bei denen sich gleichzeitig ein LED-Blitzlicht einschaltet. Eine andere Variante ist der „Reiherschreck“: Schlägt der Bewegungsmelder an, wird automatisch ein zischender Wasserstrahl in Richtung der Katze abgegeben. Sehr effektiv ist es, Beete mit einem Drahtgeflecht abzuschirmen.

Natürliche Düfte zur Katzenabwehr sind gemahlener Pfeffer, Chili, gehackte Zwiebeln, Knoblauch und alle Mentholgerüche. Wirksam ist auch Kaffeesatz (der gleichzeitig auch düngt). Diese Gerüche müssen regelmäßig erneuert werden, weil sich die Wirksamkeit nach Regenfällen abschwächt. Die ungiftige „Verpiss-Dich-Pflanze“ (Coleus Canin) wurde gezüchtet, um Katzen aus Gärten fernzuhalten. Katzenminze zieht Katzen dagegen magisch an!

Wichtig: Nicht einfach fremde Katzen füttern!