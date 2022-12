Ein junges Jahr markiert immer wieder einen Neubeginn, eine perfekte Zeit, sich weiterzuentwickeln, sich neu zu erfinden oder Altvertrautes zu festigen. Nicht nur Menschen bewegen sich weiter, auch die Dinge, die sie tragen, bleiben nicht stehen. Viele Gewohnheiten und Trends aus dem vergangenen Jahr bleiben erhalten, doch auch die kommenden 365 Tage werden wieder zahlreiche neue Spektren der modischen Vielfalt offenbaren.

Neu interpretierte Schnitte, die Wiederkehr bestimmter Stoffe und Silhouetten - das Jahr 2023 hält für kreative Modeliebhaber viel Inspiration aus vergangenen Jahrzehnten mit modernen Twists bereit. In welcher Nische sich die unterschiedlichen Ausrichtungen auch bewegen, zwei Schlüsselworte haben sie alle gemeinsam: Komfort und Alltagstauglichkeit. Ob Freizeitlook oder im Bürosetting, Mode darf sowohl kreativ und ausgefallen sein und dennoch in eine professionelle Umgebung passen.

Verwegen und verspielt

Werden Outfits in Leder-Optik häufig in sportlich-rockigem oder freizügigerem Kontext getragen, kann dem robusten Material in Zukunft auch Bürotauglichkeit zugeschrieben werden. Ob als Hose, elegantes Midi-Kleid oder Mantel - Leder ist chic. Vor allem Stücke aus Glattleder sehen nicht nur beim Stadtbummel gut aus, sondern vermitteln gestylt mit simplen Basics auch einen klassisch-eleganten Flair. Teile in Wildleder-Optik versprühen unterdessen eine entspannte Retro-Atmosphäre. Für echtes Leder gibt es unterdessen schon lange vertretbare Alternativen, vegane Kleidung aus Apfel-, Ananas- und Mangoleder etablieren sich in der Modebranche immer mehr.

Kombiniert werden kann der Ledertrend unterdessen mit zwei weiteren Style-Tipps für das Jahr 2023. Sowohl bequeme Bra-Tops als auch weite Blazer im Oversized-Look ergeben in Kombination mit einer schwarzen, ausgestellten Lederhose einen leger-eleganten Look. Rüschen und Volant kehren 2023 wieder, nachdem der romantische Stil in den vergangenen Jahren vermehrt in der dunklen Ecke des Kleiderschranks verschwunden war. Vor allem große, auffällige Volant-Details feiern ein Comeback.

Gegensätze ziehen sich an

Scheinbare Gegensätze von sportlich und elegant, rockig und verspielt, dominieren die Trendaussichten für das kommende Jahr - nichts ist verboten, alles ist erlaubt. Schmal geschnittene Anzughosen mit leichtem Schlag und coolen Details wie Schlitzen an den Knöcheln reihen sich genauso ein in die Riege der Trends wie übergroße Denim-Kombinationen aus Jeansjacken und Schlaghosen - das Motto: "Je weiter, desto besser."

Der Kreativität sind in Sachen modischer Persönlichkeitsauslebung keine Grenzen gesetzt, auch farbtechnisch wird das neue Jahr aufgrund der Wiederkehr bunt. Vor allem Trendteile, die sich an den Farben des Sonnenuntergangs orientieren und sofortiges Urlaubsgefühl verbreiten, dürfen in der Garderobe nicht fehlen. Bereits bei den Modewochen des heurigen Jahres war der Aufstieg feurig-warmer Farben wie Orange, Gelb und Rot deutlich erkennbar, auch Unterwasser-Prints und Marine-Töne ließen den Trend für das Jahr 2023 bereits erahnen.