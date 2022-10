Im Rahmen der Pariser Modewoche war das renommierte Luxusunternehmen Chanel im Palais Éphémère zu Gast und stellte seine neue Kollektion für Frühjahr und Sommer 2023 vor. Getragen wurden die neuen Stücke von Schauspielerin Kristen Stewart, die das Fotografenduo Inez und Vinoodh auf einem Schwarz-Weiß-Film festhielten. Sechs glamouröse Looks präsentierte die Amerikanerin.

Gezeigt wurde das Endergebnis in einem ovalen, vollkommen schwarzen Raum, die Wände dienten als 360-Grad-Leinwand. Lange Kleider, Pailletten, Federn, Schleifen – die Gäste, unter denen sich auch Stewart selbst befand, wurden eingefangen in einer Welt, die den Glamour der 20er-Jahre versprühte, große Roben erinnern an große Diven Hollywoods wie Audrey Hepburn. Im Kontrast zu den Roben standen wehende Capes, Bermudashorts aus Seide, Minishorts und glitzernde Kniestrümpfe.

Essay zum Film

Begleitet wurde die Allure-Kollektion von einem Essay des französischen Regisseurs Olivier Assayas, der in den Filmen "Personal Shopper" und "Die Wolken von Sils Maria" mit der 32-jährigen Schauspielerin gearbeitet hatte. Darin sinnierte er über Stewart und ihr Zusammenspiel mit Chanel. Jeder, der Kristen Stewart getroffen habe, "weiß, wie sie mit einer angeborenen Eleganz und Klugheit auf dem schmalen Grat ihrer Zeit steht; auf beiden Seiten ist der Abgrund, aber wo sie auch steht, ist Allure", schrieb er.