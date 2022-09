Saint Laurent und der Place de Varsovie in Paris haben eine besondere Beziehung – pünktlich zur Fashion Week verwandelt das renommierte Luxusmodehaus den Platz in der französischen Hauptstadt wieder zur Bühne für seine Kollektion. Mit dem Eiffelturm als beeindruckende Kulisse im Hintergrund präsentierte Kreativdirektor Anthony Vaccarello seine neuen Designs für das Frühjahr und den Sommer 2023.

Zahlreiche Ehrengäste, darunter Kate Moss, Carla Bruni und Amber Valletta, ließen es sich nicht nehmen, der Runway-Show beizuwohnen. Hunderte Schaulustige versuchten einen Blick auf den Laufsteg unter freiem Himmel zu erhaschen. Vaccarello überraschte seine Gäste mit einer für den Designer, der gern mit ästhetischer Freizügigkeit spielt, ungewöhnlich bedeckten Kollektion.

Französische Sinnlichkeit trifft Spiel mit Gegensätzen

Bodenlange Mäntel mit breiten Schultern, hautenge Kleider und Wasserfallkrägen, die die Gesichter der Models angelehnt an Kopftücher fließend umhüllen – eine Hommage an die Vergangenheit des Labels, das in den 80er-Jahren Capuche-Kleider präsentiert hatte. Eröffnet wurde die Show mit einem khakifarbenen Ledermantel, dessen Saum am Boden schleifte. Die weiblichen Silhouetten in Kombination mit den breiten Schnitten der Mäntel bildeten einen stimmigen Kontrast, auch die dünnen Absätze der Schuhe brachte die gelungene Verknüpfung stilistischer Gegensätze zum Vorschein.

Ein wenig Freizügigkeit ließ sich Vaccarello dennoch nicht nehmen und schickte seine Models in langen Kleidern mit großen Cutouts auf den Laufsteg, die Oberteile der Kleider reduziert auf die Brüste bedeckenden Stoff. Vaccarello hatte 2016 die kreative Arbeit bei Saint Laurent übernommen und seitdem nicht nur seine Persönlichkeit innerhalb des Labels, sondern auch die perfekte Balance zwischen stilvoll, französischer Opulenz und Eleganz und der mit Paris verbundenen Sinnlichkeit gefunden.