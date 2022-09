Sie ist die "Mutter der It-Bags" - 1997 kam die Fendi Baguette erstmals auf den Markt, ein Jahr später wurde sie gemeinsam mit der Serie "Sex and the City" weltberühmt. Das 25. Jubiläum wurde in New York auf der Fashion Week zelebriert.

Kelly, Birkin, Saddle, Jackie - in der Modewelt stehen Namen wie diese für den Inbegriff des perfekten Accessoires, dem täglichen Begleiter. Taschen, deren Status im Luxusgutsegment sich über Jahre entwickelt hat und die auf der Wunschliste jeder modeaffinen Person stehen. Eine Tasche mit dem "gewissen Etwas".

Während sich in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche It-Bags verschiedener Labels etabliert haben, sitzt eine Tasche unangefochten auf dem Thron. 1997 brachte das italienische Modehaus Fendi die erste Version der legendären "Baguette" auf den Markt, eine Tasche, die bis heute den Titel der ersten It-Bag überhaupt trägt. "Funktionalität und Aussehen werden perfekt miteinander vereint und man kann immer auf sie zurückgreifen", sagt Kamila Linhart, die Gründerin von "kamiempire", einem Online-Store für Vintage-Luxushandtaschen. 2022 feiert die Baguette bereits ihren 25. Geburtstag. Dass die Tasche sich zu einer Ikone der Accessoire-Welt entwickelte ist einem Zufall zu verdanken, sagt Linhart. "Einem Zufall namens ,Sex and the City'."

"Sex and the City" und Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw machten die Tasche berühmt © imago images/Everett Collection (HBO/Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de)

Tasche und Serie - ein Welterfolg

1998, ein Jahr nach der Veröffentlichung der ersten Fendi "Baguette", deren Name angelehnt ist an das Bild von Franzosen, die ihr Gebäck unter dem Arm trugen, wurde die erste Folge der Erfolgsserie mit Sarah Jessica Parker ausgestrahlt. "Große, bekannte Modehäuser statteten selten neue, noch unbekannte Serien aus, damals waren Parker und ihre Kolleginnen auch noch keine gefragten Top-Schauspielerinnen. Fendi traute sich trotzdem und stellte Kostümbildnerin Patricia Field ihre Kollektionen zur Verfügung - inklusive der neuen Baguette", so Linhart.

Die Serie entwickelte sich zu einem Welterfolg - und mit ihr die Fendi. Das Label wurde zu einem der Hauptausstatter der Serie, die Baguette zum Allzeit-Liebling der Protagonistin Carrie Bradshaw. "Man konnte der Tasche nicht mehr entkommen", schmunzelt Linhart.

Hommage an New York

Inzwischen gibt es die Tasche in allen Formen und Farben. Die Fendi-Show auf der New Yorker Fashion Week für die Saison Frühling/Sommer 2023 stand ganz im Zeichen des 25-jährigen Bestehens der It-Bag. Anlässlich des Jubiläums ließ es sich das renommierte italienische Label nicht nehmen, tief in die kreative Trickkiste zu greifen und holte den Schmuckhersteller Tiffany, Designer Marc Jacobs und Schauspielerin Sarah Jessica Parker für mehrere Spezialkollektionen ins Boot. "Die ganze Show ist eine wundervolle Hommage an die Geschichte, die diese Tasche mit New York verbindet. Die Stadt hat sie groß gemacht, auch die Namen, mit denen Fendi kollaboriert, sind klug gewählt", weiß Linhart. Sowohl Marc Jacobs als auch Parker und das Unternehmen Tiffany haben ihre Wurzeln im Big Apple. "Sarah Jessica Parker werden Kenner ohnehin ewig mit der Baguette in Verbindung bringen."

Was richtige IT-Bags zudem auszeichnet? "Auch wenn sich der Stil, die Farben und die Aufmachung der Taschen durch andere Anforderungen und Trends stetig verändern, der Kern des Designs bleibt immer derselbe. Deshalb sind Kollaborationen auch immer eine Herausforderung, doch im Falle der Baguette ist das sehr gut gelungen. Tiffany lieh der Fendi die markante blaue Farbe, doch die Form blieb dieselbe", sagt Linhart.

Sarah Jessica Parker mit ihrer eigens designten Fendi Baguette © Getty Images for FENDI (Sean Zanni)

"And Just Like That..."

Für einige Jahre verschwand die Baguette von der Bildfläche, 2019 erlebte die Tasche ihr großes Comeback, weiter befeuert durch die Serie "And Just Like That", eine Nachfolgerin von "Sex and the City", die 2021 in den USA Premiere feierte und nun auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird. "Man merkt, dass Trends alle 20 Jahre wiederkommen, denn während man 2015 Vintage-Baguettes um 200 Euro bekommen konnte, kosten sie jetzt wieder zwischen 700 und 1200 Euro, neu im Store sogar 3000 Euro", so die Taschenexpertin.

Heute ist das Design der legendären It-Bag auf die praktischen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden ausgerichtet. Zwischen Schultertasche, Crossbody-Bag und Clutch kann inzwischen variiert werden. Für Erstkäufer empfiehlt Linhart eine klassische Farbe als Einstieg. "Bei der zweiten kann man sich dann mehr trauen, aber es bringt mehr, zuerst in eine Farbe zu investieren, die leicht kombinierbar und dadurch regelmäßig tragbar ist. Je öfter man die Tasche trägt, desto eher bekommt man ein Gefühl dafür, ob sie das richtige für jemanden ist."