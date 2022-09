Derzeit dreht sich in der italienischen Modestadt Mailand alles um die Fashion Week für die Saison Frühling/Sommer 2023. Abseits der glitzernden Runway Shows haben nun Tierschützer für pelzfreie Mode demonstriert. "Handeln Sie jetzt für ein pelzfreies Europa", lautete die Botschaft, die am Dienstagabend, am Eröffnungstag der Modewoche, auf das Gebäude, in dem die italienische Modekammer auf Mailands Domplatz untergebracht ist, projiziert wurde.

Angeführt wurde die Aktion vonunterschiedlichen Tierschutzverbänden. Sie riefen zu einer Mobilisierung auf, um die EU-Kommission zu einer Gesetzesinitiative zu bewegen, die darauf abzielt, das Verbot der Zucht von Tieren für die Pelzproduktion auf alle Mitgliedstaaten auszudehnen und ein Verbot des Handels und der Einfuhr von Pelzprodukten in der gesamten EU einzuführen.

Eine Million Unterschriften notwendig

Nach den europäischen Bürgerinitiativen ''End the Cage Age'' zur Abschaffung von Käfigen in landwirtschaftlichen Betrieben und ''Save Cruelty Free Cosmetics'' zur Abschaffung von Tierversuchen haben Tierschutzverbände aus ganz Europa am 18. Mai diesen Jahres die Initiative ''Fur Free Europe'' gestartet, und in den ersten vier Monaten wurden bereits mehr als 350.000 Unterschriften gesammelt. Ziel ist es, am Ende eine Million Unterschriften zu erreichen. Diese Anzahl braucht es, um die EU-Kommission zu verpflichten, die Europäische Bürgerinitiative weiterzuverfolgen.

In Europa haben bereits 13 EU-Mitgliedstaaten Tierzucht zur Produktion von Pelzen verboten. Dieses Verbot gilt in Österreich und Belgien ab 2023.