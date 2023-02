Der 7,4 Kilometer lange Wanderweg rund um den Altausseer See ist sommers wie winters ein einzigartiges Erlebnis. Bei Windstille spiegelt sich die mächtige Trisselwand im glasklaren Wasser und in den frostigen Schattenlagen haben sich faszinierende Eisgebilde an kleinen Bächen und am Ufer des Sees gebildet.

Ganz anders verhält es sich auf der Seewiese, aufgrund der sonnigen Lage ist diese schon fast schneefrei. Das urige Jagdhaus ist, wenn das Wetter mitspielt, auch in der kalten Jahreszeit geöffnet.

Wir starten die Tour am Parkplatz an der südlichen Ortseinfahrt von Altaussee. Zunächst geht es entlang einer schmalen Straße bis zum Hotel Seevilla. Hier folgen wir dem Uferweg nach rechts Richtung Strandcafé, wo auch die Straße endet.

Die Runde um den Altausseer See © KLZ/Infografik

Nun folgen wir dem teilweise eisigen Pfad oberhalb des Seeufers weiter bis zur Seewiese. Von der sonnigen Terrasse am Jagdhaus genießt man den Blick über den See bis zum Dachsteingletscher.

Nach der Pause geht es weiter bis zur Kirche von Altaussee, von dort hinunter zur Bootsanlegestelle und weiter am Ufer entlang zum Hotel Seevilla. Nach rund 2,5 Stunden erreichen wir wieder den Ausgangspunkt.