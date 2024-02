Die Temperaturen im Februar liegen deutlich über dem langjährigen Durchschnitt, deshalb hat sich die Schneegrenze spürbar nach oben verschoben. Wer seine Ski nicht am Rucksack tragen möchte, sollte daher einen möglichst hoch gelegenen Ausgangspunkt für seine Tour wählen.

Die Planneralm in den Wölzer Tauern bietet dafür ideale Voraussetzungen. Das kleine, aber feine Skigebiet liegt auf 1600 Meter. Zu den zahlreichen Gipfeln rund um den Plannerkessel führen Skitouren in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Ein absoluter Klassiker ist die Runde über die Karlspitze (2097 m) und das Schreinl (2154 m). Auch für Einsteiger ist die Tour ein heißer Tipp.

Wir starten beim großen Parkplatz der Planneralm. Zunächst geht es am Lift-Ticketschalter vorbei zur Rodelbahn. Hier folgen wir der präparierten Rodelstrecke in südwestlicher Richtung hinauf bis zu einer Blockhütte. Gut aufgewärmt geht es weiter zu einer sonnigen Hochfläche. Wir folgen den Spuren durch das flache Latschenfeld und halten auf die bereits sichtbare Karlspitze zu.

In sanften Kehren steigen wir links zum Bergrücken hinauf, der uns zur Karlspitze führt. Vom höchsten Punkt ist bereit das Gipfelkreuz am Schreinl zu sehen. Wir folgen dem Grat in südlicher Richtung bis zum zweiten Gipfel auf unserer Rundtour. Vom Schreinl geht es dann hinunter zum zugefrorenen Goldbachsee. Hier müssen wir die Felle erneut aufziehen. In wenigen Kehren geht es zum Sattel unter der Jochspitze und von dort in genüsslichen Schwüngen zurück zum Ausgangspunkt.